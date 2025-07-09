Российские ВС освободили населенный пункт Толстой в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики", - следует из сообщения.

Отмечается, что этого удалось добиться благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Восток".