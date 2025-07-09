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Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Толстой в ДНР
9 июля 2025 / 13:32
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Толстой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Освобожден населенный пункт Толстой Донецкой Народной Республики", - следует из сообщения.
Отмечается, что этого удалось добиться благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Восток".
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