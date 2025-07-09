Орбан призвал фон дер Ляйен сложить полномочия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен покинуть свой пост в связи с выдвинутыми против нее обвинениями в коррупции. Голосование по вопросу о доверии главе ЕК пройдет в Страсбурге 10 июля.

"Пора уйти", - указал глава венгерского правительства в соцсети Х, сопроводив сообщение портретом фон дер Ляйен.

Орбан уже давно выступает с жесткой критикой нынешнего руководства Европейского союза, в том числе его политики в области миграции, конфликта на Украине, антироссийских санкций, а также экономических отношений сообщества с Китаем и США.

Основанием для голосования в Европарламенте по вопросу о доверии фон дер Ляйен, прежде всего, стали выдвинутые в отношении нее обвинения в закупке ЕС не прошедших клинические испытания вакцин от COVID-19 в период пандемии.