Дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине исчерпаны. Соответствующую точку зрения изложил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"Трезво оценив нынешнюю ситуацию с угрозами, мы смогли принять первые важные решения. Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление со стороны политических левых и пророссийских правых здесь", - сказал он, выступая в Бундестаге. "И я хочу вам сказать немного яснее. Дипломатические средства исчерпаны", - подчеркнул Мерц.

Германия - второй по объемам поставщик вооружений на Украину после США. ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму свыше €40 млрд. Российская сторона не раз обращала внимание, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.

Некоторое время назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва все еще ждет от Киева сроков очередного раунда прямых переговоров. Стороны по итогам двух раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, согласовали обмен пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также договорились о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны как минимум 1 000 человек.