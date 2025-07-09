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ВЦИОМ: Путин стал лидером рейтинга нравственных ориентиров у россиян
9 июля 2025 / 14:16
ВЦИОМ: Путин стал лидером рейтинга нравственных ориентиров у россиян
© Александр Щербак/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, россияне за последние два десятка лет вдвое чаще стали ориентироваться на президента РФ Владимира Путина в вопросах нравственности и морали. 

"Мораль и нравственность - категории, которые пронизывают все сферы человеческой жизни и формируют прочную основу любого общества. Особую роль в поддержании и транслировании ценностных ориентиров играют так называемые моральные авторитеты, в которых современное российское общество испытывает явный дефицит. В частности, упоминаемость лидера народного рейтинга Владимира Путина за последние 20 лет выросла вдвое", - следует из материалов соцслужбы.

По данным опроса, на второй позиции в рейтинге нравственных ориентиров расположился народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков, третьим стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как отмечается, 67% респондентов полагают, что основные моральные нормы не меняются со временем. При этом для жителей России наиболее безнравственными являются поступки, которые подрывают межличностное доверие (33%), затем идут преступные действия (16%), на третьем месте неуважение к другим людям и Родине (14%).

"Успех, достигнутый ценой сделки с совестью, постепенно теряет свою привлекательность в российском обществе: за последние 20 лет доля тех, кто признает готовность поступиться моральными принципами ради достижения своей цели, уменьшилась вдвое", - сказано в исследовании.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 20 июня текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет.

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