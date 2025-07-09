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ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по военным аэродромам Украины
9 июля 2025 / 14:31
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по военным аэродромам Украины
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские ВС в ночь на 9 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ночь на среду Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что цель удара достигнута, все заданные объекты поражены.

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