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Баканов отметил, что российская орбитальная станция разрабатывается на отечественном ПО
9 июля 2025 / 14:46
Баканов отметил, что российская орбитальная станция разрабатывается на отечественном ПО
© Егор Алеев/ ТАСС

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) создается на базе отечественного программного обеспечения (ПО). На это обратил внимание глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Прежде всего, это так называемая PLM. Это полный цикл разработки. Здесь мы также, помимо импортозамещения, должны увеличить эффективность производственных процессов за счет внедрения таких технологий. И Российскую орбитальную станцию, которая придет на смену международной космической, мы как раз разрабатываем на подобном российском программном продукте", - отметил он.

По словам главы Роскосмоса, помимо РКК "Энергия", в проекте создания РОС задействован целый спектр организаций. "Это и Центр Хруничева, который будет делать ракету-носитель "Ангара", и ЦЭНКИ - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, который готовит космодром. Так, мы сквозным образом будем видеть всю цепочку создания продукта", - указал он. 

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