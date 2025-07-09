Баканов отметил, что российская орбитальная станция разрабатывается на отечественном ПО

Перспективная Российская орбитальная станция (РОС) создается на базе отечественного программного обеспечения (ПО). На это обратил внимание глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Прежде всего, это так называемая PLM. Это полный цикл разработки. Здесь мы также, помимо импортозамещения, должны увеличить эффективность производственных процессов за счет внедрения таких технологий. И Российскую орбитальную станцию, которая придет на смену международной космической, мы как раз разрабатываем на подобном российском программном продукте", - отметил он.

По словам главы Роскосмоса, помимо РКК "Энергия", в проекте создания РОС задействован целый спектр организаций. "Это и Центр Хруничева, который будет делать ракету-носитель "Ангара", и ЦЭНКИ - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, который готовит космодром. Так, мы сквозным образом будем видеть всю цепочку создания продукта", - указал он.