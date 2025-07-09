Гросси: Германия может получить ядерное оружие за считаные месяцы

Германия располагает всеми необходимыми ресурсами для получения ядерного оружия в течение нескольких месяцев. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita.

"Германии потребуется очень мало времени для создания ядерного оружия. Возможно, это вопрос нескольких месяцев. У немцев есть необходимый ядерный материал, они знают, как это сделать. Им доступны все необходимые технологии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Вместе с тем, по словам главы МАГАТЭ, это всего лишь "гипотетические предположения".

Он также подчеркнул, что соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия - в интересах стран Европы. "В международных отношениях ни одно государство, особенно могущественное, не руководствуется альтруизмом. Оно поступает так в своих собственных интересах. Страны Европы пришли к выводу, что мир, в котором каждый может иметь ядерное оружие, приведет к катастрофе", - указал Гросси.

В прошлом месяце председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йенс Шпан высказал мнение, что размещенного в Германии американского атомного оружия недостаточно для "сдерживания" России, поэтому, на его взгляд, ФРГ или ЕС должны получить доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании.