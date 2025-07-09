Mattel впервые представила куклу Барби с диабетом I типа

Американская компания Mattel объявила о выпуске серии кукол Барби с диабетом I типа.

"Mattel представляет первую куклу Барби с сахарным диабетом I типа. Это позволяет большему количеству детей увидеть свое отражение в Барби", - следует из пресс-релиза на сайте компании.

Отмечается, что у такой Барби будет непрерывный глюкометр, инсулиновая помпа, датчик-пластырь на руке в виде розового сердца, а также телефон с приложением по отслеживанию уровня сахара в крови. Для новой серии кукол выбрано синее платье в горошек, выполненное в цветах логотипа Всемирного дня борьбы с диабетом.

В компании уточнили, что дизайн куклы разрабатывался во взаимодействии с международной некоммерческой организацией Breakthrough T1D, которая финансирует инициативы по информированию о диабете.

Mattel была основана в 1945 году. Известность компании принес выпуск таких игрушек, как куклы Барби, товары Fisher-Price, игрушечные автомобили Hot Wheels и Matchbox.