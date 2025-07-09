Белоусов встретился с министром обороны Казахстана в Москве

Министры обороны России и Казахстана Андрей Белоусов и Даурен Косанов в ходе переговоров в Москве обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Рад приветствовать вас в Москве. Вы неоднократно были в нашей стране, но первый раз в качестве министра обороны Республики Казахстан. Планируем познакомить вас и с научными достижениями в области обороны, и достижениями нашей промышленности, и оборонно-промышленного комплекса", - указал Белоусов.

По информации российского военного ведомства, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере.

Косанов отметил, что это его первый официальный визит за рубеж в качестве министра обороны Казахстана. "Для меня это очень важно. Рад, что на регулярной основе нам удается встречаться, делиться мнениями, согласовывать дальнейшие шаги, нацеленные на эффективное взаимодействие наших ведомств", - подчеркнул он.

Вместе с тем министр обороны Казахстана заявил, что республика придает особое значение развитию сотрудничества с Россией. "Нас традиционно связывают добрососедские отношения, стратегическое партнерство", - заключил он.