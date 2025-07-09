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Политика
Стубб усомнился в завершении конфликта на Украине к концу лета
9 июля 2025 / 15:31
© Carl Court/ Getty Images/ТАСС
Президент Финляндии Александер Стубб полагает, что до конца лета не удастся достичь мирных договоренностей по украинскому конфликту.
"Одну неделю я настроен оптимистично, другую - пессимистично. Сегодня я настроен весьма пессимистично в отношении того, что перемирие будет достигнуто до конца лета", - отметил он в интервью канадскому телеканалу CBC.
По словам политика, встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане обнадежила его, и что прекращение огня скоро состоится. Стубб также указал, что все идет "к моменту, когда все поймут, что пора положить конец конфликту".
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