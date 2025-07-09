Стубб усомнился в завершении конфликта на Украине к концу лета

Президент Финляндии Александер Стубб полагает, что до конца лета не удастся достичь мирных договоренностей по украинскому конфликту.

"Одну неделю я настроен оптимистично, другую - пессимистично. Сегодня я настроен весьма пессимистично в отношении того, что перемирие будет достигнуто до конца лета", - отметил он в интервью канадскому телеканалу CBC.

По словам политика, встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане обнадежила его, и что прекращение огня скоро состоится. Стубб также указал, что все идет "к моменту, когда все поймут, что пора положить конец конфликту".