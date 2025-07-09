Президентские выборы в Турции пройдут в 2028 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в повестке правительства нет вопроса о проведении досрочных президентских и парламентских выборов, волеизъявление состоится в 2028 году. Так он отреагировал на призывы главы оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля провести досрочное голосование.

"Обращаю внимание еще раз. Поскольку конституция и закон о выборах не изменились, президентские и парламентские выборы пройдут в 2028 году, а муниципальные - в 2029 году. Господин Озель, у вас, возможно, есть собственное видение и вы можете ткнуть пальцем в любое воскресенье в календаре и сказать, что именно тогда должны пройти выборы. Но у властей и народа такой повестки нет", - подчеркнул турецкий лидер в ходе выступления в парламенте.