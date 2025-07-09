Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 226 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 226 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 226 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 477 беспилотников, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 167 танков и других боевых бронемашин, 1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 176 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 891 единица специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО РФ.