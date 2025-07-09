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Политика
В Латвии ограничили госслужащим выезд в Россию и Белоруссию
9 июля 2025 / 16:16
В Латвии ограничили госслужащим выезд в Россию и Белоруссию
© Gargantiopa/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Правительство Латвии утвердило порядок, предусматривающий ограничение выезда в Россию и Белоруссию для лиц, имеющих значение для государственной безопасности, документ вступит в силу 11 июля. Об этом информировал портал Delfi.

Сообщается, что ограничения будут распространяться в том числе на военнослужащих, сотрудников министерств и ведомств, депутатов Сейма, судей, дипломатов, а также работников предприятий критической инфраструктуры. Запрет не коснется случаев, когда выезд необходим лицу в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям при условии получения разрешения на временный выезд из балтийской республики.

Согласно данным Службы государственной безопасности Латвии, жители страны по итогам 2024 года совершили в два раза больше поездок в Россию по сравнению с 2023 годом, несмотря на неоднократные призывы латвийских властей воздержаться от посещения РФ. В прошлом году в среднем порядка 2 тыс. жителей Латвии ежемесячно выезжали в Россию. В 2023 году этот показатель составлял около 1 тыс. 

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