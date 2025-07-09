В России размер детского бюджета с 2016 года вырос втрое

В России консолидированный детский бюджет с 2016 года вырос в 3,1 раза и составил 9,4 трлн рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания фракции "Единая Россия".

"Во взаимодействии с министерством финансов мы регулярно ведем мониторинг так называемого детского бюджета. С 2016 года консолидированный детский бюджет вырос в 3,1 раза, до 9,4 трлн рублей. А федеральные расходы детского бюджета за это время увеличились в 5,8 раза, до 3,2 трлн рублей", - отметила она.