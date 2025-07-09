Захарова: слова Рютте о России и Китае ставят под сомнение его ментальное здоровье

Недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о России и Китае заставляет задуматься о его ментальном здоровье. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Ранее Рютте в интервью газете The New York Times заявил, что, по его мнению, Россия, по согласованию с Китаем, нападет на НАТО для отвлечения США, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань".

"Измышление генсека НАТО о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, как Рютте выразился, перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России, знаете, вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте", - указала Захарова.

"Возникает действительно некая озабоченность ментальным состоянием генсека НАТО", - отметила дипломат.