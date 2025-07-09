Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 июля 2025 / 19:05
КОТИРОВКИ
USD
09/07
78.1682
EUR
09/07
91.9667
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 280 военных Захарова: слова Рютте о России и Китае ставят под сомнение его ментальное здоровье
Москва
9 июля 2025 / 19:05
Котировки
USD
09/07
78.1682
0.0000
EUR
09/07
91.9667
0.0000
Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах
Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах
9 июля 2025 / 10:55
Политолог Журавлев: Лукашенко готов дружить со всеми
Политолог Журавлев: Лукашенко готов дружить со всеми
9 июля 2025 / 09:46
Политолог Шаповалов: БРИКС объединяет мировое большинство
Политолог Шаповалов: БРИКС объединяет мировое большинство
9 июля 2025 / 09:41
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / Экспансия НАТО / Геополитика
Политика
Захарова: слова Рютте о России и Китае ставят под сомнение его ментальное здоровье
9 июля 2025 / 16:46
Захарова: слова Рютте о России и Китае ставят под сомнение его ментальное здоровье
© Александр Щербак/ ТАСС

Недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о России и Китае заставляет задуматься о его ментальном здоровье. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Ранее Рютте в интервью газете The New York Times заявил, что, по его мнению, Россия, по согласованию с Китаем, нападет на НАТО для отвлечения США, если председатель КНР Си Цзиньпин решит "напасть на Тайвань".

"Измышление генсека НАТО о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, как Рютте выразился, перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России, знаете, вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте", - указала Захарова.

"Возникает действительно некая озабоченность ментальным состоянием генсека НАТО", - отметила дипломат.

Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах
Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах
Политолог Журавлев: Лукашенко готов дружить со всеми
Политолог Журавлев: Лукашенко готов дружить со всеми
Политолог Шаповалов: БРИКС объединяет мировое большинство
Политолог Шаповалов: БРИКС объединяет мировое большинство
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
16:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 280 военных
16:46
Захарова: слова Рютте о России и Китае ставят под сомнение его ментальное здоровье
16:16
В Латвии ограничили госслужащим выезд в Россию и Белоруссию
15:58
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 226 беспилотников ВСУ
15:45
Президентские выборы в Турции пройдут в 2028 году
15:31
Стубб усомнился в завершении конфликта на Украине к концу лета
15:29
Белоусов встретился с министром обороны Казахстана в Москве
15:14
Mattel впервые представила куклу Барби с диабетом I типа
14:59
Гросси: Германия может получить ядерное оружие за считаные месяцы
14:46
Баканов отметил, что российская орбитальная станция разрабатывается на отечественном ПО
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения