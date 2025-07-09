Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 июля 2025 / 19:05
КОТИРОВКИ
USD
09/07
78.1682
EUR
09/07
91.9667
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 280 военных Захарова: слова Рютте о России и Китае ставят под сомнение его ментальное здоровье
Москва
9 июля 2025 / 19:05
Котировки
USD
09/07
78.1682
0.0000
EUR
09/07
91.9667
0.0000
Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах
Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах
9 июля 2025 / 10:55
Политолог Журавлев: Лукашенко готов дружить со всеми
Политолог Журавлев: Лукашенко готов дружить со всеми
9 июля 2025 / 09:46
Политолог Шаповалов: БРИКС объединяет мировое большинство
Политолог Шаповалов: БРИКС объединяет мировое большинство
9 июля 2025 / 09:41
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 280 военных
9 июля 2025 / 16:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 280 военных
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 280 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 170 военнослужащих, "Запад" - до 220 военнослужащих, "Юг" - до 165, "Центр" - до 440, "Восток" - до 205, "Днепр" - более 80 военнослужащих, уточнили в МО РФ.

Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах
Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах
Политолог Журавлев: Лукашенко готов дружить со всеми
Политолог Журавлев: Лукашенко готов дружить со всеми
Политолог Шаповалов: БРИКС объединяет мировое большинство
Политолог Шаповалов: БРИКС объединяет мировое большинство
«Многополярность – это
не выбор, а объективная
реальность»
Лавров
Все интервью
16:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 280 военных
16:46
Захарова: слова Рютте о России и Китае ставят под сомнение его ментальное здоровье
16:16
В Латвии ограничили госслужащим выезд в Россию и Белоруссию
15:58
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 226 беспилотников ВСУ
15:45
Президентские выборы в Турции пройдут в 2028 году
15:31
Стубб усомнился в завершении конфликта на Украине к концу лета
15:29
Белоусов встретился с министром обороны Казахстана в Москве
15:14
Mattel впервые представила куклу Барби с диабетом I типа
14:59
Гросси: Германия может получить ядерное оружие за считаные месяцы
14:46
Баканов отметил, что российская орбитальная станция разрабатывается на отечественном ПО
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения