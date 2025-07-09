Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 280 военных

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 280 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 170 военнослужащих, "Запад" - до 220 военнослужащих, "Юг" - до 165, "Центр" - до 440, "Восток" - до 205, "Днепр" - более 80 военнослужащих, уточнили в МО РФ.