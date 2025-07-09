Глобальное потепление утроило число умерших из-за жары в Европе

Экстремальная жара повлекла за собой избыточную смертность порядка 1,5 тыс. людей в 12 городах Европы, что стало результатом глобального потепления. К соответствующему заключению пришла группа ученых из британских исследовательских центров.

Анализ охватил смертность от жары в Афинах, Барселоне, Будапеште, Загребе, Лиссабоне, Лондоне, Мадриде, Милане, Париже, Риме, Сассари и Франкфурте-на-Майне. Согласно выводам исследователей, температура в июле текущего года оказалась выше предыдущих показателей на 2-4 градуса по Цельсию, что привело к гибели 2,3 тыс. людей в упомянутых городах, при этом число избыточных смертей составило от 1,2 до 1,7 тыс. По оценкам ученых, количество погибших из-за причин, связанных с изменением климата, утроилось.

Кроме того, эксперты обращают внимание, что жаркая погода в 2025 году наступила раньше, хотя обычно она наблюдается в конце июля или начале августа. Отмечается, что высокая смертность, как правило, связана с этим.

Причиной увеличения температуры считается промышленная активность, в том числе сжигание ископаемого топлива: угля, нефти и газа.

В августе прошлого года журнал The Lancet уже публиковал исследование европейских ученых, которые заключили, что количество летальных исходов от жары в Европе может вырасти втрое к 2100 году, если температура на планете повысится на 3 градуса Цельсия.