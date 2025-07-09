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9 июля 2025 / 17:29
Гросси заявил, что отказ Украины от передачи ЯО России в 90-е был исключен
© Thomas Kronsteiner/ Getty Images/ТАСС

Украина не могла отказаться от передачи России размещенного в сране советского ядерного оружия, это было условием международного признания ее независимости. На это обратил внимание гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью польской газете Rzeczpospolita.

"Я думаю, это ложный нарратив", - сказал он, отвечая на вопрос о том, совершил ли Киев ошибку, передав РФ ядерное оружие. По словам гендиректора, в то время уже действовало соглашение между США, Европой и Россией, в соответствии с которым советский ядерный арсенал должен был перейти к русским. "Поэтому Украина не смогла бы стать независимым государством, если бы не признала этого, международное сообщество не позволило бы этому случиться", - указал он.

Вместе с тем Гросси подчеркнул, что у Украины не было "оперативного контроля над ядерным оружием", Киев не смог бы его применять в "военных целях".

5 декабря 1994 года в Будапеште Россия, Украина, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Украина получила международные гарантии безопасности в обмен на присоединение к ДНЯО и разоружение.

С распадом СССР Украина занимала третье место в мире по количеству ядерных зарядов и средствам их доставки после США и России. В качестве гарантов безопасности выступили Россия, США и Великобритания, позже к ним присоединились Франция и Китай.

Ранее Владимир Зеленский в интервью журналисту Лексу Фридману высказал мнение, что отсутствие ядерного оружия у Украины - "это плохо", и подверг критике Будапештский меморандум и его подписантов. 

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