Захарова ответила президенту Финляндии цитатами из речи Суворова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова президента Финляндии Александера Стубба о способности россиян переносить страдания и боль, цитатой полководца Александра Суворова.

"Это тот самый редкий случай за последнее время, когда я готова под этими словами буквально подписаться", - указала дипломат, когда ее попросили прокомментировать на брифинге соответствующее высказывание президента Финляндии.

В качестве примера она привела цитаты из речи Суворова в трапезной женского францисканского монастыря Святого Иосифа осенью 1799 года, которые приводятся в пересказе князя Петра Багратиона. "Идти назад - стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали. Мы окружены горами, мы в горах, мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, устроенную коварной изменой", - процитировала Захарова часть речи.

"Поэтому на этот раз Стубб прав. Действительно, это в нашей истории, это в нашей крови, это в нашей жизненной философии, это в нашей вере и это, безусловно, в нашем будущем", - заключила она.