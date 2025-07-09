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Захарова ответила президенту Финляндии цитатами из речи Суворова
9 июля 2025 / 17:45
Захарова ответила президенту Финляндии цитатами из речи Суворова
© Александр Щербак/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова президента Финляндии Александера Стубба о способности россиян переносить страдания и боль, цитатой полководца Александра Суворова.

"Это тот самый редкий случай за последнее время, когда я готова под этими словами буквально подписаться", - указала дипломат, когда ее попросили прокомментировать на брифинге соответствующее высказывание президента Финляндии.

В качестве примера она привела цитаты из речи Суворова в трапезной женского францисканского монастыря Святого Иосифа осенью 1799 года, которые приводятся в пересказе князя Петра Багратиона. "Идти назад - стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали. Мы окружены горами, мы в горах, мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою, победою, устроенную коварной изменой", - процитировала Захарова часть речи.

"Поэтому на этот раз Стубб прав. Действительно, это в нашей истории, это в нашей крови, это в нашей жизненной философии, это в нашей вере и это, безусловно, в нашем будущем", - заключила она.

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