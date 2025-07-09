Пострадавший при атаке ВСУ на курский пляж ребенок скончался

Пятилетний ребенок, пострадавший при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на городской пляж Курска, скончался. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, мальчик умер во время транспортировки в Москву, несмотря на усилия медиков. У него было более 30% ожогов тела, что для ребенка является критическим.

Хинштейн выразил соболезнования родным ребенка. Власти окажут семье всю необходимую помощь. "Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!" - указал он.

Во вторник вечером ВСУ, используя беспилотник самолетного типа, целенаправленно атаковали городской пляж в Курске. В результате четыре человека погибли, шестеро пострадали.