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Орбан считает, что Украина и ЕС проиграли в конфликте с Россией
9 июля 2025 / 18:14
Орбан считает, что Украина и ЕС проиграли в конфликте с Россией
© AP Photo/ Denes Erdos/ТАСС

Украина и Евросоюз проиграли в вооруженном противостоянии с Россией, которую невозможно победить, поскольку она является ядерной державой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.

По его словам, лидеры стран ЕС все еще выступают за продолжение военных действий на Украине, а из 27 членов сообщества только Венгрия и Словакия призывают к миру. Однако "европейские лидеры должны признать, что они придерживались ошибочной стратегии и именно поэтому потерпели поражение", указал Орбан. "Думаю, что Евросоюз уже проиграл эту войну", - сказал он, отметив, что "Украина также проиграла эту войну на фронте".

Глава венгерского правительства считает, что лидеры государств ЕС "утверждают, что Россия потерпит поражение в войне на Украине, но никто не в состоянии сказать, как это может произойти". "Россия - большая ядерная держава, и поэтому она не может проиграть войну. Думаю, с самого начала было ясно, что такого быть просто не может", - подчеркнул он.

"Эту войну нельзя выиграть. Эту войну можно прекратить только дипломатическими средствами", - уверен Орбан. На нынешнем этапе "необходимо притормозить" военные действия и "начать работать за столом переговоров" в целях урегулирования украинского конфликта, добавил он.

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