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ТАСС: Роман Старовойт будет похоронен в Петербурге 11 июля
9 июля 2025 / 18:36
ТАСС: Роман Старовойт будет похоронен в Петербурге 11 июля
© Софья Сандурская/ ТАСС

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт будет похоронен в Санкт-Петербурге 11 июля. Об этом со ссылкой на источник во властных структурах региона сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Старовойт будет похоронен "в пятницу, 11 июля, на Смоленском кладбище".

Ранее стало известно, что церемония прощания со Старовойтом пройдет в четверг, 10 июля, в ЦКБ с 09:00 до 11:00. 

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