Папа Римский подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине

Папа Римский Лев XIV, принимая Владимира Зеленского, подтвердил готовность Ватикана выступить в качестве площадки для урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление распространил секретариат Святого престола.

"Святейший отец подтвердил свою готовность приветствовать представителей России и Украины на переговорах в Ватикане", - следует из текста.

Вместе с тем была отмечена важность диалога как наилучшего способа прекращения военных действий. Отмечается, что понтифик обсудил с Зеленским продолжающийся конфликт и насущную необходимость справедливого и прочного мира. "Папа Римский выразил скорбь по поводу жертв и вновь подтвердил свои молитвы и близость к украинскому народу, призвав к любым усилиям, нацеленным на освобождение пленных и поиск общих решений", - сказано в заявлении.

Встреча прошла в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо под Римом. Зеленский прибыл в Италию для участия в Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в столице 10-11 июля. У него также намечены встречи с представителями руководства республики.

В начале мая Лев XIV сразу после своего избрания на папский престол предлагал Ватикан как место встречи "противников, чтобы они посмотрели друг другу в глаза".