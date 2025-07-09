В Дагестане число отравившихся водой увеличилось до 274

В Магарамкентском районе Дагестана свыше 270 человек обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции, большинство из них - дети. Об этом заявил министр здравоохранения республики Ярослав Глазов в беседе с ТАСС.

"Лично проверил оказание медицинской помощи пациентам с кишечной инфекцией в Магарамкентском районе. Для этого сегодня прибыл в район, провел обход в отделениях районной больницы, пообщался с врачами и пациентами. Затем в здании администрации Магарамкентского района состоялся оперштаб по выработке мер предупреждения распространения инфекции", - сказал он.

Глазов уточнил, что за последние двое суток с симптомами гастроэнтерита зарегистрированы 274 человека, в том числе 270 детей.