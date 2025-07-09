Новые антироссийские санкции вызовут паузу в российско-американских переговорах
9 июля 2025 / 10:55
Политолог Журавлев: Лукашенко готов дружить со всеми
9 июля 2025 / 09:46
Политолог Шаповалов: БРИКС объединяет мировое большинство
9 июля 2025 / 09:41
Общество
В Дагестане число отравившихся водой увеличилось до 274
9 июля 2025 / 19:05
© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС, архив
В Магарамкентском районе Дагестана свыше 270 человек обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции, большинство из них - дети. Об этом заявил министр здравоохранения республики Ярослав Глазов в беседе с ТАСС.
"Лично проверил оказание медицинской помощи пациентам с кишечной инфекцией в Магарамкентском районе. Для этого сегодня прибыл в район, провел обход в отделениях районной больницы, пообщался с врачами и пациентами. Затем в здании администрации Магарамкентского района состоялся оперштаб по выработке мер предупреждения распространения инфекции", - сказал он.
Глазов уточнил, что за последние двое суток с симптомами гастроэнтерита зарегистрированы 274 человека, в том числе 270 детей.
Актуально