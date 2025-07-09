Nvidia стала первой компанией с капитализацией в $4 трлн

Американский разработчик графических процессоров Nvidia стал первой в истории компанией, чья рыночная стоимость составила более $4 трлн. Об этом свидетельствуют данные рейтинга на сайте площадки TradingView.

Так, по итогам торгов 9 июля капитализация Nvidia достигла $4 трлн, стоимость ценных бумаг компании на американской бирже NASDAQ - $164,74 (+2,34%). Компания лидирует в рейтинге дорогих публичных компаний, доминирующих на мировых рынках.

Вместе с тем капитализация Microsoft, второй в рейтинге лидирующих компаний мира, составляет $3,73 трлн при стоимости акций в $502,26 (+1,14%).

Nvidia - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и других чипов, основанная в 1993 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Санта-Клара (штат Калифорния).