Президент РФ поручил создать к июлю 2026 года цифровые профили иностранцев

Министерству внутренних дел Российской Федерации поручено к 30 июня 2026 года создать электронный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"До 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в РФ, выезжающих из РФ, пребывающих (проживающих) в РФ", - следует из текста документа.

"Цифровой профиль иностранца" будет вести МВД РФ. Перечень необходимой информации, которая будет содержаться в базе данных, утвердит правительство во взаимодействии с ФСБ. Подавать сведения о себе иностранные граждане смогут, в том числе через портал госуслуг.

Вместе с тем документ определяет список данных, которые будут сдавать ведомства и организации для включения в цифровой профиль. Это, в частности, сведения о миграционном учете, о заявлениях для въезда и пребывания в РФ, о пересечении госграницы; о представителях аккредитованного в РФ иностранного дипломатического и консульского корпуса. Там же будет информация о привлечении иностранцев к административной ответственности, о наличии ограничений на въезд в Россию, о принадлежащем транспорте и водительских правах, о недвижимости (по ЕГРН).

Кроме того, будут учитываться данные об абонентских номерах, СНИЛС, учетной записи на "Госуслугах", о трудовой деятельности, о наличии или отсутствии налоговой задолженности.

Задачей профиля является формирование полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации и утверждения надлежащих мер.