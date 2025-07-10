Гендиректор X Линда Яккарино покидает свой пост

Генеральный директор платформы X Линда Яккарино заявила, что покидает свой пост.

"После двух невероятных лет я решила покинуть пост гендиректора X. Я невероятно горжусь командой X, тот исторический переворот в бизнесе был замечателен", - написала она на своей странице. Причины своего ухода Яккарино не уточнила.

Линда Яккарино заняла должность гендиректора X в мае 2023 года после приобретения соцсети Илоном Маском, до этого она была директором по продажам в американской медиакорпорации NBC Universal.

Маск купил соцсеть в 2022 году за $44 млрд, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X.