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Общество
Гендиректор X Линда Яккарино покидает свой пост
9 июля 2025 / 19:59
© Adam Berry/ Getty Images/ТАСС
Генеральный директор платформы X Линда Яккарино заявила, что покидает свой пост.
"После двух невероятных лет я решила покинуть пост гендиректора X. Я невероятно горжусь командой X, тот исторический переворот в бизнесе был замечателен", - написала она на своей странице. Причины своего ухода Яккарино не уточнила.
Линда Яккарино заняла должность гендиректора X в мае 2023 года после приобретения соцсети Илоном Маском, до этого она была директором по продажам в американской медиакорпорации NBC Universal.
Маск купил соцсеть в 2022 году за $44 млрд, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X.
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