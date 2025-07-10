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TASR: Словакия повторно заблокировала новые санкции ЕС против России
9 июля 2025 / 20:18
TASR: Словакия повторно заблокировала новые санкции ЕС против России
© jorisvo/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Словакия на уровне послов стран Европейского союза снова заблокировала принятие сообществом 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщило информагентство TASR.

Согласно дипломатическим источникам в ЕС, компромисс в вопросе принятия 18-го пакета санкций может быть найден в течение ближайших дней. Ранее агентство отмечало, что Словакия в Брюсселе на уровне послов заблокировала 4 июля новые антироссийские санкции сообщества.

Словацкое правительство, по данным местных СМИ, планирует накладывать вето на новые санкции ЕС против России до тех пор, пока не будет решен вопрос о компенсациях для республики и минимизации для нее негативных последствий предлагаемого Еврокомиссией (ЕК) запрета с 1 января 2028 года импорта российского газа.

Братислава продолжит консультации с ЕК о ситуации с получением энергетического сырья в случае отказа от поставок из РФ. 

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