TASR: Словакия повторно заблокировала новые санкции ЕС против России

Словакия на уровне послов стран Европейского союза снова заблокировала принятие сообществом 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщило информагентство TASR.

Согласно дипломатическим источникам в ЕС, компромисс в вопросе принятия 18-го пакета санкций может быть найден в течение ближайших дней. Ранее агентство отмечало, что Словакия в Брюсселе на уровне послов заблокировала 4 июля новые антироссийские санкции сообщества.

Словацкое правительство, по данным местных СМИ, планирует накладывать вето на новые санкции ЕС против России до тех пор, пока не будет решен вопрос о компенсациях для республики и минимизации для нее негативных последствий предлагаемого Еврокомиссией (ЕК) запрета с 1 января 2028 года импорта российского газа.

Братислава продолжит консультации с ЕК о ситуации с получением энергетического сырья в случае отказа от поставок из РФ.