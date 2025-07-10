Михаил Богданов освобожден от должности замглавы МИД

Михаил Богданов освобожден от должности заместителя министра иностранных дел России, а также от обязанностей спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки. Об этом сказано в соответствующих указах президента России Владимира Путина, которые опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - следует из текста документа.

Вместе с тем был опубликован указ, в соответствии с которым Богданов был освобожден от обязанностей спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Богданов родился в 1952 году. Выпускник Московского государственного института международных отношений МИД СССР. Состоял на дипломатической службе с 1974 года. Богданов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Дипломат удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Александра Невского, Почета, Дружбы, награжден Почетной грамотой президента РФ, орденами иностранных государств, а также рядом ведомственных и общественных наград. Является почетным работником МИД России.