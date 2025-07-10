Агентство ТАСС распространило кадры с камеры видеонаблюдения, предварительно, из крематория в Тернопольской области, где сжигают тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданные Москвой.

Согласно российским силовым структурам, Киев предпринимает такие действия, чтобы не выплачивать компенсации.

Как сообщил журналистам 21 июня помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, Украине переданы 6 060 тел солдат ВСУ, российской стороне вернули 78 погибших бойцов ВС РФ.