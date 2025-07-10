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Токаев ответил Трампу по применению пошлин в отношении Казахстана
10 июля 2025 / 10:15
Токаев ответил Трампу по применению пошлин в отношении Казахстана
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил американскому лидеру Дональду Трампу ответное письмо в связи с заявлением Вашингтона о применении таможенных пошлин в 25% на товары из республики с 1 августа. Об этом информировали в пресс-службе казахстанского президента.

"Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме", - следует из сообщения.

Токаев отметил, что Астана воспринимает Вашингтон "в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера" и он "привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей".

Ранее Трамп в Truth Соц. сети опубликовал ряд писем в адрес глав государств о введении пошлин на товары. В число таких стран попал и Казахстан.

В Минторговли Казахстана в связи с этим заявили, что пошлины не затронут 95% экспорта Казахстана в США, в том числе нефти, урана, серебра, металлических сплавов, тантала и титана. В ведомстве сигнализировали о готовности к переговорам с Вашингтоном, направили предложения и заверили, что США рассматривают их и будет назначена дата контактов. 

По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и США составил $4,2 млрд.

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