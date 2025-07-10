Президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении закрыть аэропорт Ясенка в Жешуве, который представляет собой логистический хаб для поставок военной помощи на Украину.

"Они просто полагают, что аэропорт Жешува и наши автомагистрали принадлежат им. Ну, это не их, а наши. Если кому-то что-то не нравится, мы это сворачиваем и говорим "до свидания", - сказал польский лидер в интервью газете Otwarta Konserwa.

По его мнению, Варшаве следует более решительно обращать внимание на свою роль в контексте событий вокруг Украины, так как и Киев, и западные союзники считают польские логистические ресурсы "своими".

Вместе с тем президент подчеркнул важность инфраструктуры восточной Польши, в том числе аэропорта Ясенка, который играет существенную роль в доставке гуманитарной и военной помощи на Украину, указывает портал Onet.

Некоторое время назад Дуда фигурально предлагал отказать партнерам в эксплуатации польских дорог и аэропорта в Жешуве для транзита грузов на Украину, чтобы на Западе поняли истинную значимость Варшавы. Он также обвинил украинское руководство в непонимании того, что Польша несет самые высокие риски, предоставляя свою инфраструктуру для помощи Киеву.