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Политика
Пашинян и Алиев проводят встречу в формате "тет-а-тет"
10 июля 2025 / 10:43
Пашинян и Алиев проводят встречу в формате "тет-а-тет"
© Михаил Метцель/ ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проводят встречу один на один после переговоров с участием делегаций. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает ТАСС.

До контактов в формате "тет-а-тет" консультации с участием делегаций продолжались около двух часов. Как отмечается, главной темой встречи является разрешение противоречий вокруг мирного договора с тем, чтобы выйти на его подписание к концу года.

МИД Армении 13 марта заявил, что текст мирного договора с Азербайджаном согласован обеими сторонами и что Ереван готов обсудить предложения по поводу места и даты подписания документа. По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, заключение соглашения возможно при выполнении ряда условий, в том числе прекращение обстрелов на границе и внесение поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку.

В Ереване не раз отвергали такие обвинения со стороны Баку. Вместе с тем Пашинян отмечал, что его кабинет намерен инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер". Премьер также выражал готовность обсуждать роспуск Минской группы ОБСЕ, сопредседателями в которой являются Россия, США и Франция.

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