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Общество
В Москве завершилось прощание с Романом Старовойтом
10 июля 2025 / 10:58
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом прошло в траурном зале ЦКБ №1 Управления делами президента, сообщает ТАСС.
Официально прощание должно было начаться в 9:00 мск. Но уже за час до начала стали прибывать желающие проститься. В частности, приехал новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Он принимал соболезнования и общался с пришедшими проститься с его предшественником.
Всего на прощание со Старовойтом прибыли более десятка из 31 члена правительства России. Многие из них принесли букет алых роз.
Гроб с телом был размещен в центре зала, он был открыт. В память о бывшем министре прислали десятки венков. Старовойт будет похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге 11 июля.
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