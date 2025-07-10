В Москве завершилось прощание с Романом Старовойтом

Прощание с бывшим министром транспорта РФ Романом Старовойтом прошло в траурном зале ЦКБ №1 Управления делами президента, сообщает ТАСС.

Официально прощание должно было начаться в 9:00 мск. Но уже за час до начала стали прибывать желающие проститься. В частности, приехал новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Он принимал соболезнования и общался с пришедшими проститься с его предшественником.

Всего на прощание со Старовойтом прибыли более десятка из 31 члена правительства России. Многие из них принесли букет алых роз.

Гроб с телом был размещен в центре зала, он был открыт. В память о бывшем министре прислали десятки венков. Старовойт будет похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге 11 июля.