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Площадь пожара в лесничестве в Ростовской области возроосла до 391 га
10 июля 2025 / 11:16
Площадь пожара в лесничестве в Ростовской области возроосла до 391 га
© Андрей Краснояров/ ТАСС

Площадь пожара на территории Каменского лесничества в Ростовской области увеличилась до 391 га. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что площадь пожара к 07:00 мск выросла до 324 га.

"По состоянию на 09:00 мск в четверг площадь пожара составляет 391 га (333 га - низовой и 58 га - верховой)", - следует из сообщения.

Уточняется, что в тушении огня задействованы 194 человека и 54 единицы техники, погибших и пострадавших нет.

Сигнал о возгорании на территории лесничества поступил 9 июля. Согласно данным министерства природных ресурсов и экологии региона, площадь пожара к 20:00 мск составляла 97 га. 

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