Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 10 июля на Московской бирже отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрирует рост на 1%, до 2 723,32 пункта, индекс РТС также рос на 1%, до 1 097,45 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи поднимался на 1,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,849 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 724,27 (+1,03%), индекс РТС составлял 1 097,83 пункта (+1,03%). Вместе с тем курс юаня перешел к снижению и находился на уровне 10,817 рубля (-2 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.