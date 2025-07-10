Трамп взялся за «зеленую опасность»

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Зеленая энергетика продолжает терять господдержку в США: 4 июня американский лидер Дональд Трамп узаконил очередную инициативу, распорядившись прекратить государственное субсидирование солнечной и ветровой энергетики. Соответствующий документ распространила 8 июля пресс-служба Белого дома. Как следует из президентского указа, «федеральные власти США на протяжении слишком долгого времени вынуждали налогоплательщиков субсидировать дорогие и ненадежные источники энергии». В документе подчеркивается, что распространение проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики «вытесняет доступные, надежные и регулируемые внутренние источники энергии, а также нарушает работу электросетей».

Более того, согласно позиции Белого дома, субсидии в сфере зеленой энергетики «угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку ставят их в зависимость от цепочек поставок, контролируемых иностранными противниками».

Как следует из указа, в течение 45 дней с момента подписания Дональдом Трампом законопроекта о госрасходах, предусматривающего снижение налогов и повышение потолка госдолга, глава Минфина США Скотт Бессент должен принять все необходимые меры с целью прекращения налоговых отчислений в сфере солнечной и ветровой энергетики.

Июльский указ Трампа — очередной и предсказуемый шаг в логике американского лидера, известного приверженца традиционным источникам энергии — ископаемому топливу. Трамп защищает свою энергетическую политику (ее базис — крен на углеводороды) яркими примерами, указывая на провальные кейсы.

Скажем, в апреле он заявил, что «эксперименты властей ФРГ с зеленой энергетикой подвели страну к грани банкротства». И добавил: «Они перешли на ветер. Ветер дул не слишком сильно. И они перешли на всякие другие вещи. Знаете, эта новая зеленая афера ударила и по Германии. И угадайте — что дальше? Теперь они вернулись к углю, продолжая открывать угольные электростанции по всей стране». При этом США не используют подобные решения, подчеркнул Трамп.

Разделяют такой подход и в российском руководстве.

За последние десять лет совокупные расходы на «зеленый» энергопереход достигли $10 трлн, тогда как за этот же период доля солнечной и ветровой энергии в мировом энергобалансе увеличилась лишь на 4 п.п. — до 6%. Такие данные озвучил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Энергетической панели в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«По оценке МЭА, только в этом году мир инвестирует более двух триллионов долларов в развитие так называемой «чистой» энергетики. Это вдвое больше, чем в ископаемое топливо, на которое, по-прежнему, приходится почти 80% мирового энергопотребления», — заявил Сечин, приравняв «зеленый» энергопереход к утопии.

Глава «Роснефти» полагает, что даже удвоение инвестиций не даст желаемого результата. По оценкам экспертов, достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году требует более $180 трлн вложений, то есть в среднем придется тратить более $7 трлн в год. «А ведь еще Талейран говорил: «Все то, что избыточно — несущественно», — заметил Сечин.

Кроме того, по его словам, переход на новый вид топлива потребует значительного времени. «Регуляторам в разных странах необходимо выработать единые технические стандарты для новых источников энергии, обеспечивающие их универсализацию и быструю адаптацию к любому рынку. Задача непростая», — резюмировал Сечин.

По данным ежегодного отчета BloombergNEF, глобальные инвестиции в энергопереход в 2024 г. выросли на 11%, впервые превысив $2 трлн. Однако темпы роста оказались ниже, чем в предыдущие три года, когда инвестиции росли на 24–29% в год. Таким образом, для достижения целей углеродной нейтральности и нулевого уровня выбросов к середине века глобальные инвестиции в энергопереход в период 2025–2030 гг. должны составлять в среднем $5,6 трлн в год. Но такой сценарий с вложениями маловероятен, учитывая, что в прошлом году инвесторы вывели более $30 млрд из климатоориентированных инвестфондов, что положило конец четырехлетнему буму, в ходе которого стоимость активов выросла в 7 раз до $541 млрд. Несмотря на шестикратный рост инвестиций в энергопереход за последние 10 лет, их текущий уровень составляет лишь 37% от необходимого для достижения углеродной нейтральности. Крупнейшим таким рынком стал Китай, на который пришлось $818 млрд инвестиций.

Кстати, откровенным заявлением о роли КНР на треке «зеленого» перехода не так давно отметился замглавы Минэнерго США Том Джойс. По его словам, достижение углеродной нейтральности само по себе опасная цель, потому что она «китайская», то есть осуществима только с учетом поставок (солнечных модулей, агрегатов ветровой энергетики, литиевых батарей) из Поднебесной. Это, в свою очередь, предполагает развилку: либо продолжение «зеленого» перехода опережающими темпами, либо отмежевание от Пекина, мотивированное политикой.

Вице-премьер РФ Александр Новак в своем недавнем интервью изданию «Ведомости» справедливо заметил, что агрессивная политика достижения углеродной нейтральности в ущерб экономической эффективности и тренд на глобальное замещение возобновляемыми источниками энергии традиционных источников постепенно смещается в более прагматичное русло. Многие страны адаптируют свою энергетическую политику в сторону экономически сбалансированного подхода в выборе источников энергии.

Палитру факторов, существенно ограничивающих возможности для широкомасштабного внедрения возобновляемых источников энергии, формируют: недостаточность пропускной способности электрических сетей, расширение которых существенно снижает экономическую эффективность такой генерации; высокая зависимость производства от погодных условий; посредственность технологий накопления энергии и, как следствие, дефицит аккумуляторных парков.

Кроме того, все острей стоит и вопрос утилизации отработавших свой ресурс весьма токсичных солнечных панелей и гигантских стекловолоконных лопастей ветряных установок (ветряков). Причем технология переработки последних системно не решена: растворять эпоксидную смолу, которой пропитывают стекловолокно — пока пилотная новация; поэтому львиную долю «лопастных» отходов попросту вывозят на крупные свалочные полигоны.

Сама попытка революционного расширения мощностей ВИЭ — весомая нагрузка на сектор традиционной энергетики. Скажем, удельные энергозатраты на производство крупнотоннажных модулей ветряков (мачт/башен ветрогенераторов, роторов, элементов трансмиссии и прочих механизмов) и солнечных панелей весьма высоки. Выпуск подобной продукции так или иначе требует банального сжигания преимущественно углеводородов, что объективно нельзя не учитывать при оценке масштаба пресловутого углеродного следа. Парадоксально, но ведь именно с ним ведет борьбу лагерь фанатичных сторонников ВИЭ.

Тем временем ряд крупнейших нефтегазовых мейджоров все активней в пересмотре стратегий вложения в возобновляемую энергетику. Их выбор — фокусироваться на развитии традиционного добывающего бизнеса. Что может свидетельствовать о старте нового цикла инвестирования в сектор ископаемого топлива.