Минобороны РФ передали очередную партию истребителей Су-34

Минобороны РФ передана новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках гособоронзаказа. Об этом со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в Ростех) сообщает ТАСС.

"ОАК передала Минобороны РФ очередные истребители-бомбардировщики Су-34. Машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Самолеты выпущены в рамках исполнения гособоронзаказа по программе текущего года", - сказано в сообщении.

Как заявил военный летчик, "главное преимущество этих машин - многофункциональность, особенно в отношении спектра средств поражения, которые они могут нести и выполнять боевые задачи".

В Минобороны РФ уточнили, что Су-34 прибыли на аэродромы базирования. "Это уже пятая партия современных самолетов оперативно-тактической авиации Су-35С и Су-34, полученная с начала 2025 года", - указал заместитель командующего Военно-воздушными силами по вооружению полковник Дмитрий Литвиненко.

В ОАК отметили, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены в различных рабочих режимах и осуществили перелет на аэродром базирования.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, в любое время суток и в сложных метеорологических условиях. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Может использоваться для воздушной разведки.