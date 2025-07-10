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Лула да Силва анонсировал ответ Бразилии на тарифы США
10 июля 2025 / 11:59
Лула да Силва анонсировал ответ Бразилии на тарифы США
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС

Со стороны Бразилии последует ответ на действия администрации США, которая ранее объявила о применении с 1 августа пошлин в размере 50% в отношении бразильских товаров. Такое заявление разместил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в соцсети X.

По его словам, "на любое повышение тарифов в одностороннем порядке будет дан ответ в соответствии с законом о взаимных мерах в экономике".

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны вводят пошлины в размере 50% на бразильские товары из-за дефицита в двусторонней торговле. Лула да Силва подчеркнул, что представленная американским лидером информация не соответствует действительности. "Статистика самой американской администрации говорит о профиците США в торговле с Бразилией на сумму порядка $410 млрд за последние 15 лет", - указал он.

"Суверенитет, уважение и бескомпромиссная защита интересов бразильского народа лежат в основе ценностей, которыми мы руководствуемся при выстраивании отношений с миром", - подчеркнул глава южноамериканской республики.

В апреле Лула да Силва подписал закон об экономической взаимности. Его действие касается стран, которые вводят односторонние торговые меры против Бразилии.

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