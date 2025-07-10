Трамп и Нетаньяху сверили часы

Юрий Веселов, военный обозреватель

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху завершил 9 июля деловую поездку в Вашингтон, где встретился и провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Главным на встрече все же было согласование позиций обеих сторон по Ирану и совместной стратегии на Ближнем Востоке.

Как отметил израильской газете «The Jerusalem Post» анонимный американский чиновник из окружения Трампа, израильтяне проявили заинтересованность в получении поддержки США на повторение ударов по Ирану в случае выявления сведений о продолжения персами работ по восстановлению своих объектов ядерной программы. Как свидетельствуют снимки космической разведки, да и признание президента Ирана Масуда Пезешкиана, промышленным предприятиям в трех провинциях нанесен серьезный ущерб.

В то же время израильтяне не исключают того, что иранцам до нанесения американских ударов удалось эвакуировать и спрятать в надежных местах около 400 килограмм обогащенного до 60% урана – из-за чего и была проведена военная операция Израиля и США. Во всяком случае, израильская разведка не располагает достоверными сведениями о месте нахождения обогащенного ядерного топлива, а МАГАТЕ по решению иранских властей стала вне закона в стране.

В этой связи Биньямин Нетаньяху попросил Дональда Трампа ужесточить позицию США на переговорах с Ираном, заставить персов возобновить присутствие международных специалистов на их ядерных объектах, предупредить Тегеран о возможности введения против него предусмотренного ООН механизма возврата санкций.

Тель-Авив насторожен активностью американской дипломатии в Ливане. Янки отменили значительное количество санкций против ливанского правительства после разгрома военно-политического ядра про-иранской организации «Хезбалла» и поддерживают Бейрут, который добивается полного вывода израильских войск из трех районов Южного Ливана и взятия их под контроль национальной армии. Кроме того, Вашингтон не приветствует продолжающиеся периодические налеты ВВС Израиля на Ливан.

Что касается соседней Сирии, то и американцы, и израильтяне в целом довольны новым правительством, которое сразу после завоевания власти заявило о твердом намерении политической ориентации на Запад, а израильтянам «позволило» беспрепятственно уничтожать остатки армейской военной техники и проводить специальные действия по нейтрализации оставшихся групп боевиков, некогда тесно связанных с КСИР Ирана. Последнее полностью отвечает интересам назначившего себя президентом Ахмеда аш-Шараа.

Администрация Трампа еще в начале текущего года заявила о снятии основных экономических санкций с «обновленного Дамаска», а совсем недавно Вашингтон исключил из списка запрещенных мусульманскую группировку «Джабгат ан-Нусра» (в России признана террористической и запрещена), одним из самых видных активистов которой был нынешний сирийский президент.

Внутриполитическая деятельность Аш-Шараа направлена на полное искоренение среди шиитского населения не только наследия, но и самого незначительного проявления лояльности к Ирану. Сирийские власти безжалостно расправляются с остатками ушедших в подполье сохранивших верность прежнему режиму и ориентированных на иранцев военнослужащих на востоке страны. В свою очередь, израильтяне периодически проводят рейды по зачистке от боевиков про-иранских милиций на юге Сирии в провинциях Деръа, аль-Кунейтра и ас-Сувейда.

В окружении Нетаньяху не скрывают удовлетворенности проводимым сирийским правительством политического курса, и вполне обоснованно рассчитывают на присоединение Сирии к так называемым «Соглашениям Авраама» - установлению дипломатических отношений с Израилем на основе подписания мирного договора. К этому Аш-Шараа настойчиво призывает Дональд Трамп и руководители ведущих стран Западной Европы, обещая Сирии «золотые горы» на восстановление разрушенного войной хозяйства.

Американцы требуют нормализации с Израилем и от Ливана. После сведения к абсолютному минимуму влияния шиитской «Хезбаллы» лидеры ливанских общин избавились от угрозы подавления свободного политического волеизъявления. На внутреннюю арену опять вышли лидеры богатой суннитской общины, христиане-марониты и друзы, тесно сотрудничавшие с Израилем в разные исторические периоды страны. Можно утверждать, что почва и для израильско-ливанского урегулирования есть. Тем более, что сейчас Бейрут избавился от кабальной для себя опеки со стороны Дамаска.

Ну, что же, в итоге? В настоящее время Аш-Шараа совершает поездку по странам Совета Сотрудничества арабских государств Персидского залива. По официальным сообщениям, чтобы провести переговоры с их лидерами об организации получения экономической и финансовой помощи.

Однако, думается, одной из главных целей его визитов будут консультации с главами монархических режимов относительно поддержки Сирии в политике по нормализации отношений с Израилем.