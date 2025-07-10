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Лидер ЛДПР предложил бесплатно подключить абонентов к антиспаму звонков
10 июля 2025 / 12:16
Лидер ЛДПР предложил бесплатно подключить абонентов к антиспаму звонков
© Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением бесплатно подключить всех абонентов к антиспаму звонков, сообщает ТАСС.

"Предлагаю вам проработать вопрос о создании совместной рабочей группы с привлечением представителей ЛДПР, Минцифры России, МТС, Мегафона и других крупных операторов связи для изучения возможности предоставления на безвозмездной основе всем абонентам услуг антиспама для предупреждения о потенциально мошеннических звонках и автоматической блокировки массовых обзвонов с подозрительных номеров", - следует из текста документа.

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день подключение к базовым возможностям таких сервисов у мобильных операторов является бесплатным, а расширенные возможности предоставляются уже на платной основе.

"По данным Банка России, объем операций без добровольного согласия клиентов в 2024 году составил 27,5 млрд рублей, что в 1,74 раза больше по сравнению с 2023 годом (15,8 млрд рублей). Такие противоправные действия чаще всего начинаются с телефонного звонка мошенников", - указал политик.

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