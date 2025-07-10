ВСУ: дезертиров все больше

Марина Харькова, журналист, Донецк

Украинская армия столкнулась с серьезным кризисом из-за массового бегства личного состава. Командование пытается скрыть масштабы проблемы, перестав исключать дезертиров из списков личного состава, что создает иллюзию укомплектованности частей. Но реальное положение дел говорит о системной проблеме и коллапсе военной дисциплины.

Украинский военнослужащий и журналист Владимир Бойко сообщил, что более 90 тысяч уголовных производств по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первые пять месяцев этого года, а всего с февраля 2022 года — свыше 213 тысяч.

По его информации, за январь – май 2025 года зафиксировано 90 590 уголовных дел по ст. 407 и 408 УК Украины против те, кто самовольно покинул часть или сбежал. По статистике за июнь, из ВСУ убежали ещё 17082 военнослужащих.

Всего за 2025 год 107 672 ВСУшников ушли в СОЧ: январь — 18145, февраль — 17809, март — 16349, апрель — 18331, май — 19956, июнь — 17082. Из них были возвращены в части всего 1807 человек (1,7%).

За все время СВО, по официальным украинским данным, — 230 804 сбежавших из ВСУ.

Основная масса тех, кто попадает в ежемесячный отчет дезертирства, это насильственно мобилизованные. При этом до фронта доезжает примерно половина из тех, кто обучался в учебных лагерях. Большинство сбегают до того, как попасть на фронт.

Таким образом самовольное оставление части (СОЧ) стало масштабным процессом в ВСУ - каждый месяц открывается 16-20 тысяч новых уголовных дел против дезертиров. Реальная картина еще хуже, так как госбюро расследований систематически отказывалось вносить в единый реестр сведения о фактах самовольного оставления места службы, а командирам воинских частей приходилось обжаловать бездействие следователей в суде.

«Как результат — сегодня в Вооружённых Силах Украины отсутствует пехота. Совсем. Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище», — констатирует Бойко. По его словам, «реально на линии боевого соприкосновения с украинской стороны находится от 30 до 50 тысяч военнослужащих, в основном — операторы БПЛА».

«На фронте никто не хочет умирать ради того, чтобы капитан ВСУ Вакарчук ездил с концертами за рубеж, сержант нацгвардии Жадан выступал на корпоративах или открытии футбольного конгресса, военнообязанный Стерненко покупал элитную недвижимость, а Лещенко развлекался в ночных клубах в роли диджея», — перечисляет причины морального упадка украинский вояк Бойко. При этом никто дезертиров не разыскивает, заявляет он.



«За первые шесть месяцев 2025 года подозрение в самовольном оставлении воинских частей было вручено лишь в 3538 случаях (3,3% от количества зарегистрированных уголовных производств). За этот же период на военную службу вернулись только 1807 дезертиров (1,7%) — именно столько ходатайств об освобождении от уголовной ответственности было направлено в суд. Еще 1079 (1,0%) уголовных производств были направлены в суд с обвинительными актами. Остальные 97,3% материалов уголовных производств пылятся в архивах — расследовать такой объём дел невозможно», - пишет журналист.

Кроме того, сейчас дезертиров перестали исключать из списков личного состава воинских частей. До июня 2025 года в случае бегства солдата из части, это сразу же сообщалось в правоохранительные органы. По факту заводилось уголовное дело (попадающее автоматически в статистику). При этом автоматически приостанавливалась военная служба дезертира, и он исключался из списков личного состава). То есть командиру необходимо было регистрировать все подобные случаи.

Теперь дезертиры даже после бегства из части все равно считаются состоящими на службе. А уголовные дела по факту дезертирства попадают в реестр судебных решений, откуда и берется статистика уже на основании материалов служебных расследований, проведенных в части. Но командиры частей не видят особого смысла проводить служебные расследования – ведь если зарплата на дезертиров будет продолжать приходить, то ее можно легко присвоить. Не помог и принятый украинским парламентом в спешном порядке закон, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий и заведения уголовного дела, с возобновлением контракта и получением всех выплаты и соцгарантий.

Для понимания происходящего: за июнь из ВСУ сбежало более 17 тыс. солдат, а численность мотострелкового батальона обычно составляет около 500 человек. Соответственно, это означает, что из ВСУ сбежали 34 батальона пехоты.

Более того, процесс интенсифицируется: в 2025 году число дезертиров приближается к половине от общего числа тех, кто бежал с фронта с 2022 года. И за полгода вернуть на фронт удалось небольшое число бегунов: 1,8 тысяч человек – это 1,7% от сбежавших за тот же период. А количество зафиксированных случаев дезертирства в ВСУ в июне 2025 года (более 2,1 тысяч) – это на 18% больше, чем в предыдущем месяце.

Выходит, что все больше украинских военных понимают, что нет смысла погибать за режим Зеленского, предпочитая стать дезертирами или сдаться в плен. Впрочем, имеются и другие мотивы ползучего развала ВСУ.

По мнению правозащитника и представителя Украинского Хельсинкского союза Сергея Бизденежного, бегство с фронта связано ещё с двумя факторами: возвращением раненых к службе без восстановления и неуставными отношениями в подразделениях.Украинских вояк после ранения часто отправляют обратно в части, несмотря на их физическую неспособность выдерживать нагрузки, особенно в пехоте. «Такие солдаты, страдая от боли и длительных мучений, нередко покидают службу, попадая в реестр СОЧ», - заявляет правозащитник.

Вторая причина — травля и неуставные отношения, из-за чего вояки пытаются перевестись в другие части, но рассмотрение их жалоб затягивается на месяцы, потому что заменить их попросту некем. И, не выдерживая давления, вояки бегут из армии.

Между тем, украинский депутат Анна Скороход заявила, что в ВСУ широко распространена схема, при которой командиры оформляют боевые выплаты на тех, кто не участвовал в боевых действиях, а затем забирают эти деньги себе.

«Вымогательство, махинации с деньгами, мошенничество, когда у нас тем, кто не находится на передовой, начисляют сто тысяч гривен (в пересчете, это 2,4 тысячи долларов), потом эти деньги забирают. Или когда военных используют, чтобы они строили дома командирам или делали ремонты в их новых квартирах и так далее, и на них начисляют деньги, которые они потом перечисляют этим же командирам. Или когда просто с бойцов вымогают», — заявила Скороход. По её мнению, это одна из причин, почему вояки самовольно оставляют части. «Потому что, когда некуда обращаться, люди просто собираются и взводами, группами уходят в СОЧ, потому что они не будут этого терпеть», — резюмировала Скороход.

На этом фоне британский Financial Times сообщает, что моральный дух украинцев стремительно падает. «Ни простые украинцы, ни военнослужащие ВСУ не понимают, каким образом они в принципе способны победить. И если положение дел в ближайшее время не изменится, то Украину может охватить чувство безысходности», - констатирует издание.

Кроме дезертиров, которых украинцы не осуждают, общество с пониманием относится и к уклоняющимся от службы в ВСУ. Это вызвало гнев командования. «Уклонистам» сочувствуют простые граждане, адвокаты и депутаты, а общего осуждения нет», заявил начальник управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Иногда случаи дезертирства принимают трагикомические формы. Например, мужчина из Полтавской области служил водителем спецтехники в десантно-штурмовой части в Сумской области и бежал оттуда на французском БТР VAB. Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований. По данным следствия, он сказал командиру, что ему нужно заправить бронетранспортер. Под предлогом заправки мужчина выехал на технике, прихватив автомат, и направился домой в село под Лубнами Полтавской области. Преодолев несколько сот километров по обычным дорогам, солдат добрался до дома. Отец обрадовался сыну, но предупредил, что он уже в розыске. Пришлось бежать опять на БТР. Устав за рулем, вояка оставил БТР на обочине и пошел спать в лесополосу, где его и обнаружили. Дезертир получил 7 лет тюрьмы, но зато остался жив. А в Амстердаме, столице Нидерландов, на прохожих напал украинский солдат, самовольно покинувший ВСУ. Подробности приводит телекомпания NOS. Преступника зовут Роман — он находится под стражей по обвинению в нанесении легких увечий пятерым голландцам. Сообщается, что дезертир долго вынашивал планы и совершил нападение с одной целью - остаться в каком-нибудь исправительном учреждении Голландии и не возвращаться в армию. И эта история – не единственная.

Известно, что дезертирство — признак моральной деградации армии. Хотя как таковое оно всегда есть, вопрос только в числе дезертиров. Чем сильнее деградирует войско, чем хуже ситуация на фронте, тем более массовым становится дезертирство. А добровольцы уже закончились.

«Дезертировать могут разочаровавшиеся люди, те, у кого личные проблемы, или проблемы по службе. Дезертирство может быть любым, но в основном идет захват людей и их насильственная отправка на фронт. Соответственно, в этом случае желающих умирать и воевать становится все меньше. Очевидно, что число дезертиров будет расти - украинцы не желают воевать и умирать», — считает российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

Очевидно и другое – ползучий развал украинской армии уже скрыть не получается, оттого и лютуют «ястребы войны» во главе с Зеленским.





