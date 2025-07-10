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Лавров встретился с главой МИД КНР в Куала-Лумпуре
10 июля 2025 / 12:28
Лавров встретился с главой МИД КНР в Куала-Лумпуре
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И встретились в Куала-Лумпуре. Переговоры прошли на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Малайзии, сообщает ТАСС.

Как отмечается, главы внешнеполитических ведомств двух стран тепло приветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

Лавров находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля. Ожидается, что он примет участие в заседаниях глав МИД в формате Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности. На полях мероприятий по линии АСЕАН у главы российской дипломатии запланирован ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами. Кроме того, планируется его встреча с госсекретарем США Марко Рубио. 

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