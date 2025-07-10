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Политика
Политолог Шаповалов о создании Маском партии «Америка»
10 июля 2025 / 15:01

Станет ли партия «Америка», создаваемая Илоном Маском третьей партией США? Стоит напомнить, что в Соединенных Штатах уже 171 год существует двухпартийная система, пережившая мировые войны, революции, кризисы – экономические и политические - и тому подобное. Американские элиты все эти годы сохраняли власть и сохраняют ее до настоящего времени. В США действуют 500 политических партий, 40 из них являются более или менее известными в узких кругах. Однако, можно с уверенностью говорить о том, что в США работает жесткая двухпартийная модель. Кстати, гораздо более жесткая, чем была однопартийная в Советском Союзе. Все попытки создать третью партию пока не увенчались никаким успехом. Если говорить о планах Маска, то это не создание трехпартийной системы и не создание двухпартийной системы. Это создание двух с половиной партийной системы. Эта схема, при которой между двумя большими партиями болтается маленькая, играющая на их противоречиях, несколько десятилетий вполне успешно существовала в Западной Германии.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического гуманитарного университета Владимир Шаповалов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/2775f1fd1f52deac1bd2c7fb255ac284/

 

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