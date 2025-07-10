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Безопасность
У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
10 июля 2025 / 15:04

Ракеты к комплексам «Патриот» на Украину действительно не поступали уже некоторое время. Президент США Дональд Трамп накануне сделал странное заявление, не до конца понятное до сих пор. Он обещал Украине не то 10 ракет – то есть двухдневную норму, не то 10 комплексов «Патриот». Скорее всего, речь шла все-таки о десяти ракетах, поскольку поставить 10 комплексов очень сложно.

У Украины сейчас действительно большие проблемы с ПВО. Один американский генерал сегодня озвучил, что в свое время три комплекса «Патриот» отправили на Украину США, три – Германия, и еще один – одна из стран ЕС. Часть из этих семи комплексов сейчас не боеготовы, и американцы подумывают передать еще один.

При этом, по данным западных СМИ, в среднем в день украинцам приходится обороняться от 300-350 БПЛА. Киев утверждает, что 80% удается перехватить. Однако, по данным тех же СМИ, в начале следующего года Украину будет атаковать уже тысяча БПЛА ежедневно. Эта цифра вводит в ступор украинское военное командование.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. 

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/351f4b224e46e38df5c18e1761fa7994/

У Украины сейчас все очень плохо с ПВО – военный эксперт Кнуров
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