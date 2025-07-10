Forbes: Михельсон занял первое место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков России

Журнал Forbes составил рейтинг 24-х крупнейших налогоплательщиков с НДФЛ свыше 1 млрд рублей. Представленный список возглавил акционер "Сибура" и глава "Новатэка" Леонид Михельсон, указывает издание.

Так, НДФЛ Михельсона по итогам 2024 года составил 11,23 млрд рублей. В прошлом году он также занял первое место в рейтинге.

На второй строчке расположился владелец компании "Стройпроектсервис" Илья Димов, чей НДФЛ, по оценкам журнала, составил 7,54 млрд рублей. Третьим стал бывший совладелец лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-транс" Алексей Тайчер с НДФЛ в 5,55 млрд рублей.

На четвертой и пятой позициях оказались основатель "Лукойла" Вагит Алекперов и бывший владелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун. Их НДФЛ составил 3,28 млрд рублей и 2,88 млрд рублей соответственно.

В топ-10 также вошли Григорий Березкин с 1,86 млрд рублей, Игорь Худокормов с 1,77 млрд рублей, Андрей Мысливцев с 1,63 млрд рублей, Илья Александров с 1,63 млрд рублей и Олег Мисевра с 1,61 млрд рублей.