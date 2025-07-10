Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 185 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 5 управляемых авиабомб и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб и 185 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 662 беспилотника, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 183 танка и других боевых бронемашин, 1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 212 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 942 единицы специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО РФ.