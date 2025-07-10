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Политика
Министр транспорта США Даффи назначен исполняющим обязанности главы NASA
10 июля 2025 / 13:16
Министр транспорта США Даффи назначен исполняющим обязанности главы NASA
© AP Photo/ John Raoux/ТАСС

Президент США Дональд Трамп назначил министра транспорта Шона Даффи врио директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил 9 июля в Truth Соц. сети.

"Рад объявить о назначении нашего замечательного министра транспорта Шона Даффи временно исполняющим обязанности администратора NASA", - указал американский лидер. По его словам, Даффи, "пусть и на непродолжительный срок, станет фантастическим лидером космического ведомства, обретающего все большую значимость".

В начале прошлого месяца президент США отозвал кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на пост главы NASA. В апреле комитет по коммерции, науке и транспорту Сената Конгресса США рекомендовал утвердить Айзекмана на пост директора ведомства. Ранее Трамп также отметил, что американский миллиардер Илон Маск просил его назначить главой управления своего близкого друга, не уточнив, о ком именно идет речь. По мнению американских СМИ, Айзекман является ставленником Маска. 

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