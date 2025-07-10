Нельзя сбрасывать со счетов "санкционные потуги" Соединенных Штатов, однако угрозы новых ограничительных мер стали для России обыденностью. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков при общении с журналистами.

"Есть в Вашингтоне санкционные потуги, которые нельзя сбрасывать со счетов. Но по большому счету угрозы новых санкций для нас уже стали обыденностью. Это, безусловно, момент важный, но не определяющий. Мы научились противостоять санкциям", - отметил он.

По словам высокопоставленного дипломата, за последние годы были созданы эффективные инструменты и схемы, позволяющие "в значительной мере восполнять те или иные потребности за счет импортозамещения". "Рост многих наших отраслей связан именно с этим", - указал он.

"Будем здесь продолжать работу, а мы, как внешнеполитическое ведомство, будем по максимуму действовать в плане обеспечения оптимальных условий для нашего внутреннего поступательного развития", - добавил Рябков.