Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) около 1 310 военнослужащих. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 165 военнослужащих, "Запад" - свыше 225 военнослужащих, "Юг" - до 205, "Центр" - более 435, "Восток" - до 220, "Днепр" - свыше 60 военнослужащих, указали в МО РФ.