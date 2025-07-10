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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1 310 военных
10 июля 2025 / 13:58
© Минобороны РФ/ТАСС
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) около 1 310 военнослужащих. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 165 военнослужащих, "Запад" - свыше 225 военнослужащих, "Юг" - до 205, "Центр" - более 435, "Восток" - до 220, "Днепр" - свыше 60 военнослужащих, указали в МО РФ.
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